ONA IMA VIRUS! Anabela otkrila šokantne detalje o Luninom zdravlju

Anabela Atijas je danas pored bazena otkrila zadrugarkama da njena karijera pevačice nije gotova i da sprema novu pesmu po izlasku iz Zadruge, ali je u razgovoru sa Ivanom Šopić otkrila novi detalj u vezi Luninog zdravstvenog stanja.

- Najčešće pevam u Bugarskoj, tamo me zovu, vole me, ali i naše pesme. Snimila sam pesmu pre ulaska u Zadrugu, trebalo je i spot, ali nisam uspela jer sam baš bila bolesna. Bila sam protiv ulaska u Zadrugu, ali ta neka situacija kada sam videla da Luna ne vodi računa o zdravlju, to je počelo da me grize - rekla je Anabela.

"Ona nema sada bolest, ona ima virus taj, ne znaš kada će da eksplodira", rekla je Anabela.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

Kurir