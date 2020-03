NE ŽELIM DA SE PREDSTAVLJAM KAO LUNINA MAJKA, SRAMOTA ME JE U NJENO IME: Anabela rekla sve što joj leži na duši! (VIDEO)

Anabela Atijas je pričala o motivu svog ulaska, ali i svom potencijalnom zetu Marku Miljkoviću, potom i o konfliktu sadašnjeg i bivšeg muža - Andreja Atijasa i Gagija Đoganija, pa je dodala da je više ne povezuju sa prezimenom Đogani.

"Zamolila bih sve novinare, da me više ne povezuju sa prezimenom Đogani, već Atijas, eventualno može Bukva. Nema potrebe da se moje ime više povezuje sa tom porodicom", prvo je rekla Anabela, a onda govorila o svojim motivima ulaska u rijaliti program "Zadruga".

"Meni je prvenstveno motiv da se izlečim, ta bujica neizgovorenih reči, misleći na svoju decu, me jede. Novinari mogu da potvrde da nisam nikada ništa govorila, jer nisam želela da moja deca čitaju. Sada moju da kažem da sam se stidela što nisam progovorila o nasilju, divim se Nataši Bekvalac. Sada već mogu da kažem da se borim kao mama dve ćerke, jer mi ne pada više na pamet da se predstavljam kao Lunina majka, sramota me je u njeno ime. Nikada joj nisam tražila da me odbrani, ali bih volela da osetim da me je odbranila. Razumem je, jer je u čoporu manipulatora, a onaj mlađi je gori, a to će vreme pokazati. Njega ubija taj njegov ego, on nijednog trenutka ne može da se opusti, njega sve vreme vodi taj njegov ego", objasnila je pevačica.

"Situacija između Andreja i Gagija počela je kada je Gagi rekao: " Ja ću tvoju ženu da maltretiram dok sam živ", a onda ga je Andrej pitao da li sme to da mi kaže u lice. Situacija na parkingu između njih dvojice je bila sasvim mirna, čak je i tadašnja Gagijeva devojka sve snimala, jer je i ona doživela isto", govorila je Atijasova.

