ZOLA BI NAZAD U RIJALITI? Opleo o porodici Đogani, nije poštedeo ni Miljkovića, a evo šta priča O MILJANI KULIĆ! (FOTO)

Zbog nepoštovanja zadrugarskih ravila, Lazar Čolić Zola iskvalifikovan je iz ovog rijalitija. Napolje ga je ispratila Miljana Kulić, očajna i u suzama, a on se zatim oglasio na društvenoj mreži Instagram i poručio kako "se nikada neće prodati".

Ubrzo, usledila su i brjna pitanja javnosti, te je izdvojio malo vremena da na njih odgovori. Tom prilikom istakao je kako Miljanu ne krivi za to što je napustio rijaliti imanje u Šimanovcima. Takođe, on je poručio kako sada svi mogu da gledaju "Đoganijeve i Miljkoviča", nazivajući ih "ozbiljnim glavama rijalitija", a onda je i dodao kako će ga mnogi praviti od blata. Prema njegovim rečima, neki su to već počeli i da čine.

Jedan odgovor, međutim, fanove je posebno zaintrigirao jer Zola nikako nije precizirao da li se šali ili je ozbiljan u toj nameri. Naime, na pitanje o povratku u "Zadrugu", napisao je:

"Baš nešto razmišljam", pa je podigao ogromnu prašinu na ovaj način.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir