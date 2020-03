OPALIO SAM NJENE 3 DRUGARICE! VARAO SAM JE, NORMALNO: Gagi Đogani kroz smeh priča o svojim AFERAMA! ŠOK! (VIDEO)

Gagi Đogani ispričao je sve o varanju Anabele Atijas sa kojom je bio u braku.

"Kojim redom da krenem, da li azbučnim? Naravno da neću da kažem, ali kad nismo više bili u braku, rekao sam da se raskusuramo, da priznamo sa kim je ona bila, a sa kim ja... Sa njene tri drugarice sam bio, opalio sam ih ja. Da varao sam je, normalno", rekao je Gagi i dodao:

"Jesam, varao sam je, bio sam sa njenim drugaricama nekim... To je njoj bilo rečeno. Ja ću uvek biti iskren, ona je to verovatno pričala, nisam ni ja pobegao, bio sam sa njenim drugaricama ali tek kad se naša ljubav gasila. To se i njoj desilo, zaljubila se u jednog momka. Nema smisla da pominjem neke ljude. To se desilo kad se ona zaljubila u jednog momka, ja sam smatrao... Bili smo u krizi. Ja sam išao sa strane... Bio sam mlad, brojao sam do 70 žena ne više."

"Kao da mi je umro neko, tako sam se osećala. Te devojke su mi bile veoma bliske prijateljice, kao sestre, ja nikog u Beogradu nisam imala. Nisam im ništa rekla, nisam ih napala, one možda i ne znaju da ja znam. Gagiju sam ja to zamerila jer je samo on kriv, očigledno da su one htele da kupe moje šta god, ali original je original", navela je Atijasova.

