ODLEPILA JE, DA IMA NOVCA NE BI UŠLA U RIJALITI! Natalija Trik FX molila Atijasovu da spase Lunu, dobila je ŠOK ODGOVOR

Ulazak Anabela u "Zadrugu 3" podigao je veliku prašinu, a svakodnevne svađe između nje, bivšeg supruga Gagija Đoganija i ćerke Lune Đogani mnogi osuđuju, a sada se oglasila i Natalija Trik FX koja je kao dugogodišnja poznanica porodice Đogani iznela nepoznate detalje.

Pevačica Natalija Ibraimov iz grupe TRIK FX, koja je i sama bila učesnik pomenutog rijalitija, istakla je da je povređuje kada vidi koliko je teško Luni.

- Plakala sam pre neki dan kada sam gledala kako se svađaju, plakala sam zbog Lune i zbog Nine, njene sestre koju znam, koja je predivno dete i koja ni kriva ni dužna prolazi kroz sve ovo - rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Natalija je i dodala da se od prve sezone Zadruge nije slagala sa odlukom da Luna Đogani bude učesnica, kao i da se čak obratila Anabeli i rekla joj da izvede ćerku iz rijalitija.

- Anabeli sam jednom poslala poruku dok je Luna prolazila kroz pakao u prvoj Zadruzi "Anabela, vadi dete odande, ne treba joj to, spašavaj je!" Ona mi je dogovorila: "Luna je borac na majku, ne brini ti za nju" Ja sam joj dobronamerno kao majka poslala poruku, jer ne bih nikad dozvolila svom detetu onako nešto.

foto: Printscreen/Premijera

Anabela je u "Zadruzi" priznala da je trpela od Gagija, a pevačica je istakla da je Luna zbog cele situacije istraumirana.

- Sve se vrti kod njih sada oko novca i to je žalosno i preko grbače ovog jadnog deteta. Vratila bih se u rijaliti samo Lunu da zaštitim, da je zagrlim, njoj to najviše treba. Devojka je istraumirana ceo život je gledala strašne stvari. Prvo kako joj otac tuče majku, pa kako se drogira, pa još sve ovo što je preživela u prvoj, drugoj Zadruzi... Užas - rekla je Natalija, a zatim istakla da je Anabela ušla u rijaliti jer je ostala bez para.

- Anabela je odlepila, ona da radi, da ima novca ne bi pomišljala da ulazi u rijalitiju. Njoj ni u drugom braku ne ide, ona sa Andrejem kao da proživljava isto što i sa Gagijem i to je strašno. Ona se utripovala da joj je Luna okrenula leđa, a to je samo u njenoj glavi.

I za kraj, Natalija je potvrdila ono o čemu se govorilo, a to je da je Anabela trpela fizičko nasilje od tadašnjeg supruga Gagija, ali nije podržala to što je tada ćutala. Osim toga, dodala je da je Gagi sada potpuno drugačiji čovek.

- Istina je da je Anabela proživela pakao sa Gagijem, ali to se dešavalo tada, što nije tada reagovala, nego je sada shvatila da Gagija publika voli, jer se promenio, izlečio, znam da je Gagi sada drugi čovek. U jednom intervju je čak i rekao: "Najviše mi je žao što sam rasturio svoju porodicu!" Čovek se pokajao, menja se, publika je to prepoznala i mislim da je to zasmetalo Anabeli, jer zna kroz šta je prošla sa Gagijem".

foto: Printscreen

Kurir.rs/IDJTV

Kurir