VIDEO SAM DA KRVARIM, NISAM OSEĆAO BOL! Bane Čolak otkrio stravične detalje Mensurovog napada! JEZIVO

Bane Čolak, kojem je Mensur razbio glavu pošto mu je opsovao porodicu, rekao je da će uvek da brani svoje pa da mu stalno razbijaju glavu.

- Nisam ga provocirao sat vremena. On je od početka rekao da ne znam šta ja radim ovde. Onda je dobacivao Ivani. Kad sam se prijavio da čistim toalet on je rekao da čistim njegova g*vna, uvek dobacuje prvi. Dobacivao je Ivani, došlo je do svađe, govorio mi da neću smeti da uđem u Beograd i u svoj grad, onda sam se povukao u toalet, on mi je govorio da neću videti porodicu, pretio mi je i meni i mojoj porodici i Ivani. Onda je aludirao na Ivanu da je pevaljka koja maše golim d*petom... On je pričao za Draganu da su je skidali sa Mikišinog k*rca, Edo je rekao da nije ništa slagao, ja sam to prokomentarisao, da neki muškarac može da se skloni dok se Mensur dere na Draganu - rekao je Bane.

- Mensur je ćutao dok se Dragana drala na njega, nemoj da lažeš - dobacio je Edo.

- Dragana je urlala na Mensura, u pravu si... Ne mogu sad s tobom da se raspravljam. Jasno mi je da se Edo plaši Mensura i brani ga i kad je u pitanju njegova devojka. Zbog nje je taj neki sinoćni konflikt počeo. Nas dvojica smo odavno imamo sukob. Koliko je on psovao moju majku, ja sam njegovu. Pretio mi je. Opsovao mi je majku i ja sam njemu, onda je on skočio videli ste. Meni je Ivana najbitnija ovde, posle moje porodice možda najbitnija osoba u mom životu, znam koliko je temperamantna, plašio sam se da će ona njega nečim da pogodi, da ona bude kažnjena. Znam koliko je osećajna, nisam mislio na sebe iako je ovo za mene trauma, ovo je već drugi put da mi je glava ušivana. Ovo je bilo 2 centimetra od te rane. Nije mi bilo do mene, video sam da krvarim, nisam osećao bol. Ja znam koliko sam stresa doživeo kao i moja porodica. Ne da imam strah, nego ću mu uvek odgovoriti, svakim nasrtajem će svoj položaj pogoršati, uvek ću stati u odbranu sebe svoje porodice i svoje devojke pa makar mi još sto puta otvorili glavu - zaključio je Čolak.

