MARKO I ANABELA PONOVO ZARATILI: Milica Kemez otkrila da poznaje Miljkovićevu bivšu devojku, iznela šok DETALJE! (VIDEO)

Marko Miljković i Anabela atijas su ponovo zaratili, a Milica Kemez je otkrila da poznaje Miljkovićevu bivšu devojku.

"Vređao si Milicu Kemez, a devojka je samo prišla da uteši Lunu. Šta je ona loše uradila?" glasilo je pitanje za Marka Miljkovića, a on se i ovog puta posvađao sa Anabelom.

"Poenta je što je njoj Milica prišla u nekoj teškoj situaciji, a ne druži se sa njom. Nema potrebe da joj u teškoj situaciji priča neke priče, koje nisu realne, a kako da budu realne kad nisu progovorile dve reči. Smatram da to može da bude vid manipulacije", rekao je Marko.

"Pomirite se s tim da niko ne može da kaže ništa lepo za Lunu", rekla je Anabela.

"Se sprdaš sad sa mnom? To svom Andreju šalji poljupce, ne meni. Posle ćeš da se valjaš po poadu. Sprdaj se do kraja šmekeru", poručio je Marko Anabelu.

"Molim te Marko, voli me. Malo me više zagrli", s tobom se sprdam. Nećeš više taj film gledati. Ne ume da voli, ne ume da zagrli rođenu majku i sestru. Ne brini, Lunči, mama će ti pomoći", rekla je Anabela.

"Ja sam skapirala da Marko želi da izoluje Lunu od svih. Ja nisam imala lošu nameru. Luna zna u kakvoj sam joj ja situaciji to rekla. Niti se ja družim sa Anabelom, niti s Markom. On je ušao, rekao da me ne poznaje, ja kao: "Okej", ja sam se sa njegovom bivšom devojkom družila, čak smo i živele zajedno. Znam da su Marko i Aleksandra bili u velikoj ljubavi. Treba malo da spusti loptu zbog Lune. Em je žensko, em je njena majka, ona ju je rodila. Mislim da treba da iskuliraš, muško si. Ti tako daješ ljudima za pravo da misle da ti ne voliš Lunu" rekla je Milica Kemez.

