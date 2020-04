TREBALA SAM DA JE TUČEM KAD SAM ČULA DA JE SA OŽENJENIM! Anabela uništila Lunu, pa poručila Andreju: Tuži Miljkovića!

Anabela Atijas uništila Lunu Đogani. Izjavila da je trebala da je tuče kad je čula da je sa oženjenim u vezi. Marku Miljkoviću javno zapretila.

foto: Printscreen/Youtube

Da, ja sam mu rekla da mi je Jelena Pešić najlepša devojka u kući. Ne vidim ništa loše u tome, nisam zavidna... To mogu da potvrde i ljudi s kojima nisam dobra, da mi je Jelena najlepša i da to nema veze sa druženjem sa Markom. To sam i pre pričala. Njihovo druženje mi je smetalo, a ne zato što je ona najlepša. Ona je meni najlepša od cele ove priče. To je to, hvala lepo - rekla je Luna.

Nisi odgovorila na pitanje. Odgovori lepo. Šta je na kraju bilo? - rekao je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Nekada nisam svesna sebe, aspolutno... Rekla sam to, samim tim što sam još uvek u vezi sa njim, ja volim Marka Miljkovića. Ne može niko da promeni to osećanje u meni, dok ja to ne budem sama htela. A zašto ne pričam sa mamom, samo zato što radi ovakve stvari... Postala si komentarom, rijaltii igrač, a ne moja mama. Ja sam tvoje dete", nastavila je Luna.

"A tvoj dečko nije rijaliti igrač? A ti si moje dete... Marko Miljković je tvoj izabranik, a Marko Đedović je moj rijaltii prijatelj. Lunka, da li boli kada se družiš sa ljudima koji ti pljuju majku? Marko, to što je sa tobom, ona je loše", rekla je Anabela.

"Užas! On ti je pružio ruku, ti njenu nisi. Moja majka se ovde udružila s ljudima koji me najviše pljuju", rekla je Luna.

"Ti svaki dan govoriš da je ona paćenica, da je došla da čuva prepone... Ti joj ukucavaš taj film i na mene to prebacuje, sram te bilo! Treba da ohrabriš nekad svoju ćerku, a ne da joj se svetiš. To Andreju ovako na nos. Tvom Andrejku to na nos. Majka treba da se postavi prema svom detetu, a ne da se sveti. Ovo je čista osveta majke koja je sama kriva što je podržala tu vezu u Zadruzi 1. To što Luna neće da priča to je normalno", rekao je Marko, Anabeli.

foto: Printscreen/Youtube

"Andrej, tuži g*vno. Pedofilu, ona nije dete, ona ti je devojka! Trebala sam da je tučem tad kad je ušla u vezu sa oženjenim", rekla je Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

Anabela Atijas i Luna Đogani posvađale su se i u garderoberu i spavaćoj sobi nakon emisije. Luna je tokom emsiije rekla kako ne priča sa svojom majkom jer se ona druži, kako je Đoganijeva navela, sa ljudima koji joj ne žele dobro. Takođe, Luna je istakla i da joj smeta što Anabela sve komentariše.

foto: Printscreen/Youtube

"Ušla si ovde da bi se meni svetila, da mi dokazala da sam ja loša ćerka, a on loš zet. Govoriš o sebi, a ne o meni. Ja sam svoje završla" rekla je Luna.

"Tebe će realnost da strefi kada izađeš. Pogledaj se u ogledalo i vidi da li si srećna. To što sam ja sama, a ljudi mi prilaze... Volela si ti mnoge, pa si im prilazila, a ja plakala napolju. Prvi tvoj otac, da li si mu nekada rekla: "Prestani to da radiš"?", rekla je Anabela

"Napolju, sto puta. Mene ne pogađa to što radiš. Ja sam postala ravna linija prema svima. Prihvatila sam kao da si ušla ovde da mi se svetiš i zato me ne pogađa. Nećeš me odvojiti od njega! Nećeš me odvojiti od Marka", rekla je Luna.

Kurir.rs / M.M.

Kurir