LUNA PRIZNALA DA NAKOG ZADRUGE ODLAZI OVDE: Evo šta će biti sa njenom KARIJEROM! Marko za OVO neće ni da ČUJE! (VIDEO)

Luna Đogani pričala je sa svojim dečkom Markom Miljkovićem, pa priznala gde će otići nakon završetka rijalitija.

foto: Printscreen/Youtube

"Radi na tome, to ti je najveći životni problem, da odbijaš takve komentare. Usresredi se na jednu stvar", rekao je Marko.

"Misliš na tebe... Sedi pored mene", rekla mu je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"Pa tu sam, tu sam... Misliš za stolom?", zanimalo je Marka.

"Da. Napolju sigurno neću imati ljude koji me komentarišu za crnim stolom. Ovaj put će sve biti drugačije. Ja sam rekla za stolom da ću totalno da se povuem na nekom vreme, meni samo treba da nađem mir u svojoj duši. Hoću da idem na selo i da nemam signala", rekla je Luna.

"Rekla si da odustaješ od javnog posla, to neću da čujem...", izjavio je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"To je moja ljubav, ali moram sebe da izlečim da bi bila bolja sebi, tebi, drugima i tom poslu. Meni je žao što ti nisi mene poznavao pre prve Zadruge. Ja sam sebe najviše volela. Posle sam se pitala ko želi da bude sa devojkom koja je javno bila sa oženjenim muškarcem, a onda si se ti pojavio... Grizlo me je što si tako otišao, ne mogu da kažem da sam ušla zbog druženja, jesam i to je razlog... ", dodala je Luna.

