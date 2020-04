TO SI KRVLJU ZARADILA, HOĆU DA IMAŠ SVOJ KROV! Luna hoće da proda stan, Anabela je preklinje da to ne radi, pa ŠOKIRALA

Luna Đogani poverila se svojoj mami Anabeli Atijas da želi da proda stan koji je kupila od novca zarađenog u "Zadruzi 2", a Anabela je pokušala da je odgovori od te ideje.

Luna je već dva dana utučena zbog svađe sa Markom Miljkovićem, a budući da je ovonedeljni vođa Lepi Mića postavio nju i Anabelu da budu potrčci, majka i ćerka ovih dana mnogo vremena provode zajedno.

Njih dve su uspele da izglade odnose, a Anabela je pokušala da uteši i posavetuje ćerku, te da je odgovori od prodaje nekretnine.

- Ja nemam ništa od toga, ali ja samo hoću da imaš svoj krov. To je nekretnina koja raste, na mestu od kog nema boljeg. To je tvoje, ti si to krvlju zaradila - govorila je Anabela Luni.

Ona je zatim savetovala ćerku da radi na sebi.

- Moraš da radiš na sebi, da bi bila i dobra ćerka i dobra devojka i dobra drugarica. Ja sam negde došla i da te opravdam... Znaš kako si izgledala - govorila je Anabela, pa dodala da je mnogo voli

- I ja tebe, rekla si mi da si me gledala dok spavam. Ja sam tvoja ćerka, kakva god da sam, ja sam tu, samo se izgubim ponekad - govorila je Luna, dok je grlila majku.

- Samo da znaš jednu stvar, nikada se neću radovati tvojoj nesreći - poručila je Anabela.

kurir.rs

Kurir