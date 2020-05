DOŠLI SU LJUDI SA UTOKAMA! Iva Grgurić iznela ŠOK DETALJ iz Mininog života! Ovo nikako nije SMELA da kaže! (VIDEO)

Iva Grgurić pričala je o najhranrijim osobama u rijalitiju, ali i onima koji su po njenom mišljenju kukavice.

Pritom je Iva "pecnula" Minu Vrbaški, koja je odmah skočila da se brani.

"Ja ću nabrojati ljude koji imaju uvek šta da kažu i koji su realni. Za mene je to prvi Lepi Mića, ne libi se nikad reći svakom u facu, čak i ako je dobar sa tim nekim. Moram reći da je to i Marko Đedović, iako nismo u dobrim odnosima, mislim da je on često realan. I naravno tu je Zorica. To su tri osobe koje vode rijaliti. A tri osobe koje ili neće da kažu zato što se boje, to je Mina, ona se u jednu ruku boji reći šta ima, bojiš se zato što su ti došli ljudi sa utokama", rekla je Iva.

"Ne, ne. To ima veze sa mnom, nema veze sa njima", ubacila se Mina Vrbaški.

"Nema veze, neću reći to što mi je Mina pričala, nisam drukara. Dalje, to je Janjuš. Njega ne interesuju ovde neke teme. Dovoljna mu je njegova tema, ne želi da se zamara drugima. I još jedna osoba koja mišljenje i ne želi da ga iznosi jeste Gagi", završila je Iva.

"Samo bih zamolila, Iva, nemoj da pričaš gluposti jer to nema veze sa mnom. Nemoj da mene ubacuješ u te budalaštine", dodala je Ana Korać.

