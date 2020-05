ANABELA KRIJE SVOJE PRAVO IME, ČULE SMO SE! LJUTA SAM I OZLOJEĐENA: Markova majka iskreno o sinu, Luni i njenoj majci

Nedeljka Miljković otkrila je šta misli o Luni Đogani i njenoj porodici.

Markova majka ne krije da je bila kod doktora, kao i da joj Luna ne smeta, za razliku od njene majke.

"Niko tamo nije maloletan, počev od Đoganijevih. Svi znaju šta rade, nemojte mene da pitate, neću da dajem nikakve komentare. Gledala sam ga kako ide kod lekara da prima terapiju koju nikad u životu nije imao", rekla je Neda.

"Šta da pričam? Ljuta sam. Od jutros sam bila u Domu zdravlja. Ja sam ozlojeđena. Ona i moj sin su mi više "dovde" došli. Nije tačno da mi se nije dopadala Luna. Ja sam oduvek Marka puštala da on sve odlučuje, meni Luna ništa ne smeta, svako ko je došao sa Markom u ovu kuću, on je ispoštovan. Ena i još jedna mala i Luna. Sve je bilo okej što se mene tiče, ali kada se svađaju do prevazilazi svake granice", rekla je Nedeljka u "Premijeri".

"Ja sam juče rekla jednu glupu rečenicu, sad kada bi oni bili pored mene, lepo bih im rekla: Sine i ti Luna, uhvatite se za ruke, izađite iz Zadruge, mladi ste, zdravi ste, tu ne možete da se razjasnite, živite život van Zadruge i zaradićete", kazala je Markova majka.

"Anabela nije Anabela, ona se tako ne zove. Nemam nikakvo mišljenje o njoj i to je svako shvatio. O njoj ništa nemam lepo da kažem. Još uvek ne znam šta će između njih dvoje da bude, pa neću da se mešam. On ne reaguje dok ne bude stani-pani. Čula sam se sa Anabelom, a ona je to krila i negirala, evo i ja ću. Jesmo, a neka bude da nismo. Od tada znam da Anabela nije njeno pravo ime, nimalo mi se ne sviđa ona", rekla je Nedeljka o Anabeli.

Nedeljka je otkrila i koja je najveća laž koju je Anabela iznela u Zadruzi.

"Ušla je jako spremna, ide na sve ili ništa, ona će na kraju i Gagija da zbari samo radi para. Gagi se otvorio i dao sebe tek kada je ušao Marko, ništa nije imalo da se čuje od njega pre toga", kazala je Neda.

