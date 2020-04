NIKAD NE BIH NAPALA MARKOVU MAJKU! Luna osudila dečka zbog ponašanja, svi su čekali da stane na ANABELINU STRANU (VIDEO)

Luna Đogani progovorila je o odnosu dečka Marka Miljkovića i svoje majke Anabele Atijas.

Ona smatra da on ne treba da napada njenu majku, jer ona to nikada ne bi uradila Nedeljki.

foto: Printscreen

"Ova situacija je tragična, naravno da mi smeta i on zna da mi smeta. On zna da mi nije dobro kad smo mama i ja u svađi. Njihov sukob je nastao tako kako je nastao. Ja sam dala sve od sebe da izbalansiram, ali očigledno treba da se kaže sve. Krivim sebe što se ne izderem, što ne kažem ono što mislim, da bar ona čuje ono što ja osećam i mislim. Krivo mi je to. Kad je ona plakala imala sam osećaj da nije sva svoja. Gledam svoju majku kako se razara od bola, hoću da joj priđem, ali imam osećaj kao da nešto nije u redu, kao da me nešto drži. Ne opravdavam sebe nimalo, volela bih da je zaštitim maksimalno. Volela bih da moj Marko shvati da mora da stane ako meni želi bolje. Ja sam takva. Da mene njegova majka napadne prva, ne znam šta mora da mi kaže da bih joj ja uzvratila. Ne samo zbog poštovanja prema njoj, nego prema njemu. Ne bi mu bilo dobro", rekla je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir