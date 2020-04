GOCA BOŽINOVSKA ŠOKIRANA: Anabeli su pretili zbog ĆERKE, a zbog Marka bih POLUPALA televizor! U Lunu sam RAZOČARANA!

Goca Božinovska, koja je i dobra prijateljica Anabele Atijas, progovorila je o njenoj porodici, pa dodala da je razočarana u Lunu Đogani.

Goca kaže da joj je Luna bila slatka i draga, ali da je sada nikako ne razume. Božinovska je dodala da Đoganijeva nije stala na stranu majke koja je uvek bila tu za nju.

foto: ATA Images

"Moj dečko da je mojoj majci rekao da je "luda" i ili one reči koje je on rekao, on bi za mene bio bivši. Ona je mene zvala, plakala je zbog Lune, pojela se, bolesna je postala zbog nje. Ona nije mogla da dođe sebi u onom periodu kada se sve dešavalo sa Slobom, zbog toga sada ima problem sa štitnom žlezdom, a čak su joj i pretili zbog Lune, to mi je otkrila. Anabela je dobra majka", kaže Božinovska, a ona smatra da Marko Miljković nije zaljubljen u Lunu već je rijaliti igrač.

foto: ATA Images

"Ja ne mogu da veruje kada gleda "Zadrugu", šta on radi, nerviram se, polupala bih televizor. On je čovek rijaliti igrač, sve što radi je isfolirano, pa čak i njegov akcenat. On da spomene da je dao Nini kao neke pare. Da joj je dao 2.000 evra nije smeo to da spomene, a ne samo 2.000 dinara. Moju decu sam učila da uvek budu pravični, majka se poštuje, moj sin je mene uvek poštovao, a momci moje kćerke mene su uvek poštovali", kaže Božinovska.

foto: Prntscrn

Goca je dodala da je Miljković je čovek bez bilo kakve perspektive, kao i da nema ni svoj stan, nema posao i da je "jedan čovek koji je promašen totalno", pa i kockar. Gagija Đoganija je uvek poštovala i ima dobro mišljenje o njemu.

"On je dobrica jedna, ali eto imao je te poroke, žao mi je zbog toga. Smatram da je jedina Anabelina greška što je Luni otkrila te detalje iz njihovog braka, otac je uvek trebao da ostane idealna u očima deteta - rekla je Goca i još jednom ponovila reči našeg poznatog psihijatra Jovana Marića koji je rekao da je Anabela morala ostavi Lunu u iluziji da je njen otac najbolji roditelj i čovek na svetu i da svako dete ima pravo na tu iluziju u periodu odrastanja i sazrevanja", zaključila je Goca.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: ATA Images

