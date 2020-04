GOCA NE DA NIKOME NI DA PRIĐE KUĆI! Već nedeljama ne izbija iz karantina, a ONA vodi računa da se slučajno NE UGOJI!

Foto: Printscreen/Magazin In

Goca Božinovska je veoma ozbiljno shvatila pravila karantina. Pevačica već nedeljama ne napušta porodični dom, a iako joj nedostaju okupljanja, pa i žurke u čuvenoj vili - svima je zabranila da je posećuju.

Društvo joj prave ćerka Zorana i sin Mirko.

"Toliko slepo pratim pravila izolacije, da će ljudi pomisliti da sam baksuz, a neki će se i naljutiti. Ne dam nikom da mi priđe kući, a kamoli da se prave žurke. Zorana i Mirko su mi tu za slučaj da nešto treba. Uveče popijemo nekoliko čašica vina da se opustimo, pustimo muziku i lepo nam je. Svakodnevno ispratim šta kaže predsednik Vučić i držim se saveta njegovog stručnog štaba. Postoji dobar razlog zbog kojeg uvodi sve te silne mere i izuzetno poštujem njegovo zalaganje i trud", iskrena je Božinovska, koja je zahvalna ćerki i sinu što poštuju njen strah od zaraze.

"Moram i ovako javno da se izvinim svim drugovima svog sina, koje ne puštam da dolaze. Takođe da pohvalim Mirka, koji se prvi put potpuno smirio i shvatio koliko mi je važno da me ispoštuje i ne dovodi nikoga. Gleda serije i ne mrda sa svog sprata. Zorana me je odmenila u kuhinji, pa nam pravi ribu i morske plodove. Kod nje to mora sve da bude zdravo, da se slučajno ne ugojimo", zaključila je pevačica.

Kurir.rs, M.G/Alo

