GLEDALA SAM GA SVAKI DAN PIJANOG! Luna u suzama zbog Marka i Jelene, saznala šta Miljković radi po imanju: On se SVETI!

Anabela Atijas i Marko Đedović otkrili su Luni Đogani da je Zorica Marković gledala Jeleni Pešić u šolju, te su umešali i Marka Miljkovića.

Skamenjena zbog te informacije, Luna je pozvala Erminu Pašović kojoj je prenela informaciju da ju je Zorica slagala, a onda je zadrugarka objasnila šta se zapravo desilo.

"Ja ne znam šta onda ljudi pričaju, bila sam tu, kod ogledala", rekla je u suzama Luna. "Ja sam je tu uhvatila u lažI!", rekla je Ermina.

"On je išao po celoj kući i pitao ljude za kokošku u šolji za nju. Nisam glupa, nisam slepa, osetila sam da se nešto dešava, misliš da je to slučajno?! On se ovime sveti, ali ja ću izdržati, izdržala sam i gore. Ja sam ga napolju gledala svaki dan pijanog, on sve šta radi pijan, on to misli. To nije ljubav, ja sam lagala, ali nisam gledala drugog muškarca dok sam patila za njim - dodala je Luna.

