ZADRUGARKA DOŽIVELA NERVNI SLOM: Urlala iz petnih žila, pa POTEGLA flašu na Edisa! Jedva su je SMIRILI! (VIDEO)

Mima Živković je skočila na Edisa Fetića, polila ga flašom vode i urlala iz sve snage.

Jelena Pešić upitala je Ivanu Šopić da navede pet zadrugara koji su po njenom mišljenju nepotrebni u rijalitiju, odnosno da ne doprinosi radnjama u Beloj kući.

"Reci nam Ivana petoro ljudi koji su ti najnepotrebniji?" upitala je Jelena.

"Mlađa, on ne doprinosi. Možda ti je žao zbog Nine, ali ti spolja i napolju, dao si najgori deo sebe, nije imao priliku da pokaže svoje kvalitete, mislim da si bio u mirnoj i boljoj vezi, pokazao bi neki deo sebe sa tvojim kvalitetima. Ova veza je tebe potpuno degradirala. Mateja je sledeći, on mene podseća da mog brata od strica, on je došao do nekog momenta da puca za sitnice. Ja mislim da ti nju i dalje voliš, ali ti to ne bi priznao. Bane Čolak je sledeći, tebi je otišla devojka koju voliš. Miona, ona je ovde svedok saradnik. Ona samo potvrđuje šta je čula i ko ti je šta rekao."

Mnogi zadrugari su se pobunili zbog ovog pitanja, smatrajući da je Ivana loše protumačila pitanje. U jednom trenutnku Miroslava Mima Živković bila je iznervirana, a isprovocirana od strane Edisa Fetića, te je počela da urla i polila ga je vodom. Miona je odmah krenula za Mimom kako bi je utešila, jer su je pogodile reči Fetića da uništava Jovanovićevu.

