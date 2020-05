TO JE VEZA NA APARATIMA, DOĆI ĆE DO PUCANJA Jelena NE VERUJE u ljubav Lune i Marka, a onda NAJCRNJE osudila ĐOGANIJEVU

Jelena Pešić, koja je bila pre ulaska Lune Đogani u rijaliti bliska sa Markom Miljkovićem, smatra da njihova veza ne može da potraje i da Marko tokom dvonedeljnog raskita uopšte nije patio za Lunom.

"Rekla sam da je njen ulazak početak njihovog kraja, to i dalje vidim. To nije veza na kojoj neko može da pozavidi. To je veza na aparatima. Doći će do pucanja kad tad. Ne odišu pozitivnom energijom, tu nema sreće. Ne znam šta se desilo Marku, Luna prelazi preko svega. I kad su raskinuli, nisam imala utisak da on pati. Kao da se preporodio. Ima tu svega, možda plasman. Luna ima kvalitete, ali je osuđujem kad je u pitanju odnos sa majkom. Ne bira reči, želi kroz odnos sa majkom da se dodvori Marku", rekla je Pešićeva.

