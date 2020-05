NISAM JE ODGAJALA DA BUDE LAŽOV! Anabela ne prašta Luni IZDAJU, zamerila joj zbog sestrica, pa je DOKRAJČILA

Anabela, da li misliš da Luna i ti možete imati odnos kao nekada?" , glasilo je pitanje koje su Ana Korać i David Dragojević imali za Anabelu Atijas.

Prvo hoću da vas pohvalim za sinoć, uživala sam, svi su dali maksimum. Ja se nisam takmičila, htela sam da se Oroz dobro oseća. Želim da se zahvalim i ljudima koji su glasali za mene, to su verovatno duše koje vole da preteruju u svojim emocijama, kao i ja, na istim dužinama smo - istakla je Anabela.

foto: Printscreen

"Što se tiče Lune i mene, osećam se kao da sam u polublagoj anesteziji i prazno. Održavaju me moji napolju, ne želim da me gledaju kako padam, ali nekad je jače od mene. I ta štitna žlezda... Imaću te padove kad dođe do nekog stresa. Kada god je zadatak, to me digne, u svemu ću da učestvujem. A što se tiče nas dve, mi smo bile jako vezane. To je bilo preterano. Došlo je do razilaženje duša. Ne ostavljam prostora, odnosno ostavljam, da ćemo da se vratimo jedna drugoj, ali sumnjam da će biti kao nekad. Jako sam povređena. Mislila sam da nikad ništa neće da nas razdvoji. Možda i preterujem, ali znam šta sam ja radila za nju da bih preuzela bol njenu bar malo na sebe, to je malo šta bih bila spremna da uradim, ali plašim se da je sve previše otišlo. Postoji sigurno još milion stvari koje se dešavaju napolju, posledice naše netrpeljivosti, to ćemo da shvatimo tek. Moja najveća želja je da mi je porodica na okupu, ali mi se ne da", ispričala je Atijasova.

"Ja na nju ne mogu da računam. Ako bar na televiziji, čak i da nisam u pravu, i ne odglumiš taj instinkt da odbraniš majku. Ne znam. Sigurna sam i da bi sestrama jako značilo da im je pisala. Ako misli da Savo treba da im se javlja, a ako ona nije osetila potrebu da uputi sestricama ljubav neku. Ja je ne prepoznajem, ne zalažemo se više za iste stavove. Nisam je odgajala da bude lažov " zaključila je Anabela, pa se izvinila svim voljenima ako ih je povredila.

"Ljubavi, drži se, čekam te ja. Blankica i Nina su super", pročitao je navodnu poruku Andreja Atijasa Bane Čolak, a Anabela je rekla da joj je sada lakše.

