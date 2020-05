ZRELI SMO ZA RASKID! Marko očitao Luni LEKCIJU: Nemoj da budeš PAĆENICA koja juri za mnom! (VIDEO)

Marko Miljković je tvrdio da Luna pravi dramu oko gluposti, te da on nikome ne daje povoda za ljubomorom.

"Ja stvarno ne vidim što si ti sa mnom. I dalje ne shvatam što si sa mnom. Ti mene dovodiš do ludila da bih ja izudarala sve oko sebe. Ti si toliko hladnokrvan i ravnodušan. Ne mogu da shvatim da neko može tako. Meni je žao što ja nisam takva. Mene to ubija, sve mi se u meni zvrne, vrišti mi se nasred onog stola" govorila je Luna Marku, na šta je odmah on imao odgovor.

"Ti si nekom dala za pravo što se pričaju takve stvari. Dobro znaš šta sam radio zbog tebe. Treba da promeniš svoje ponašanje i da ugasiš malo bezobrazluk, nema potrebe da budeš bezobrazna kada si svojim ponašanjem uništila neke stvari. Družio sam se sa Jelenom, ništa nisam imao više s njom, ne družim se iz poštovanja prema tebi, za 50 godina nema razloga da ne sednemo ona i ja i smejaćemo se ovome" pričao je Marko, pa nastavio:

"Najbolje da smo na ovom svetu samo ti i ja. To je katastrofa. Moraš da razumeš. Raskini, nemoj da budeš paćenica koja juri za mnom! Kraj, a ne da mi praviš ovde glavobolje za glupost i bez potrebe. Ne družim se sa devojkom već dva meseca. Jesam li spomenuo tog Gastoza i te neke priče? Da li pričam? Hoćeš li da krenem da pričam?" rekao je Marko.

