OSPORIŠE MI DA BUDEM NEČIJA MAMA! GURALA SAM, A NE VALJAM: Anabela otkrila MUKE kroz koje prolazi, pomenula LUNU! VIDEO

Anabela Atijas čula je kako se svađaju Luna Đogani i njen dečko Marko Miljković, pa je o tome govorila sa Markom Đedovićem.

Pevačica je istakla šta joj teško pada.

"Jedino što sam mislila da radim dobro u životu je da budem nečija mama i to mi osporiše. J*bi ga. Živeću. Bog ti daje onoliko koliko možeš podneti. Iz nekog razloga sam na ovaj svet došla da iskusim to. Mnogo mi teško pada. Znaš koliko sam dala sebe. Nisam ja kriva, i da je sa svim mojim traumama on bio normalan, bila bih i ja bolja. Ja sam radila na sebi, nisam legla i počela da pušim i drogiram se. Ja nisam poročna. I sad samo zato što sam gurala sve, ispada da ne valjam", rekla je Anabela.

"Eno je ona dole tvoja, plače... Ne mogu da slušam. On se pomiri s njom, posr*će joj se i biće noga u d*pe", rekao je Đedović Anabeli.

"Žao mi je kad je vidim onakvu", rekla je Anabela.

