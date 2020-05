JA MISLIM DA SI TI NAJBOLJI OTAC ZA SVOJU DECU: Anabela otkrila nove DETALJE, Gagi nisko udario: Ti si LOŠA majka! VIDEO

Anabela Atijas otkrila nove detalje iz braka sa Gagijem Đoganijem, on joj žestoko odbrusio.

Gde je bio Gagi Đogani tokom odrastanja svoje ćerke Lune, želeli su da čuju gledaoci u emisiji "Pitanja gledalaca" od ovog zadrugara, a svoj stav o celoj situaciji iznela je i Anabela Atijas koja je govorila o novi detaljima propalog braka sa Đoganijem.

"Pa, bio sam... Bio sam pored nje... Gde sam bio? Bio sam tu, živeo sam u svom stanu. Ona je udaljena od mene dve stanice. Bio sam s njom to njene 13 godine. Bio sam na roditlejskim sastancima, ali si više bila ti. Anabela, smešna si kao bioskop. Ona dobro zna da sam bio dobar otac, ona je potvdila to pre godinu dana. Ja se odvratno osećam, nemam komentar. Da li možeš nešto da kažeš osim toga da sam išao tri dana na parti? Ona je bila prezadovoljna sa mnom u braku, a onda je ušla u novi brak gde je nesrećna" rekao je Gagi.

"Ja mislim da nije bio dovoljno tu u ulozi oca, mislim da je bio u problemima. Naš brak je bio na staklenim nogama, pre toga sam imala trudnoću s bliznacima, srce im je prestalo da radi... Sećam se da se on sekirao, da li je to zbog toga što je on bio pod tim supstancama. Od 2000; 2001. je počeo da živi taj život. Luna je tada imala 4 godine. On je voleo da ustane ujutru, popije kafu i ode u Zemun. Bio je tu, ali nije bio dovoljno, kao stub i čvrst oslonac. Ja mislim da si ti najbolji otac za svoju decu, onoliko koliko si mogao. Sve sam sama izgurala. Gagi se pormenio kada je postao popularan, on je bio momak za primer" izjavila je Anabela.,

"Mene mnogo boli kada se spomene narkomanija Ja sam prošao kroz pakao. Ne volim to, nemoj više da me diraš. Imam osećaj da ona može do 6. jula da me gazi zbog narkomanije. Loša si majka! Ja se ne mešam u vezu Lune i Marka. Ovo za narkomaniju, Nina je rekla svojoj mami: "Uđi u rijaltii, ali nemoj da diraš mamu", da joj deca traže nešto od nje, ona neće" rekao je Gagi.

"Gagi priča gluposti!" skočio je Mića.

"Gaziću te svie dok govoriš da sam loša majka. Gde si bio ti? Na afteru! Luna je rekla da je bila ljuta mesecima, ja nisam bila tu da bih joj to rekla. Pitaj Ninu da li podržava da budeš na strani Marka Miljkovića ili mene? To ćeš videti kada izađeš" nastavila je Anabela.

