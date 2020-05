MENSUR RASKRINKAO LUNU DO SRŽI PA OTKRIO DA GA JE GUTALA POGLEDOM: Marko sve potvrdio! A onda umalo upali u KLINČ

Mensur Ajdarpašić otkrio da ga je Luna Đogani gutala pogledom, Marko Miljković je to potvrdio pa umalo upali u klinč.

Prvi video-prilog koji su zadrugari imali priliku da vide jeste razgovor Ivane Šopić, Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića koji su vodili ispred Bele kuće zbog ljubomore prema Luni Đogani.

foto: Printscreen/Youtube

"Mensur je imao iste ove fore, kada smo Mateja i ja u pitanju. On je rekao da hoće da se bavi jačim igračima kao što je Marko Miljković", rekla je Tara Simov.

Mensur se usprotivio Tari, a onda se uključio i Mateja Matijević koji je branio Simovu.

"Namigivala si mi! Da li takvo ponašanje priliči jednoj devojci? Samo vi pucajte! Tara je tipičan fan! Ona se uplela tu, ne znam ni zašto. Sada mogu svi da se smeju, lako je sada prikrivati. Zašto je Marko onda počeo da primećuje? Nemojte vi mene da potcenjujete! Ovde ću vas sve poklapati, sve ću vas psihički pobeđivati! Kao prvo, Mina je meni počela da prebacuje za Lunu, jer je i ona videla neke stvari" rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja ne bih gledala u tebe, veruj mi! Nemoj da se kačiš na mene, skinite mi se i ti i tvoja devojka, ne interesujete me", dobacivala je Luna.

"Meni su drugi ljudi dolazili i govorili da mene Luna drugačije gleda, ja sam bio samo prijatan prema tebi" dodao je Ajdarpašić.

"Onda su gledala ove sa kojima se varala Marka verovatno! Ja sam video da je Marko hteo da iščupa nešto, da vidi da li njemu tu vreba opasnost" odbrusio je Ajdarpašić.

foto: Printscreen/Youtube

"Kad smo bili u raskidu, ja sam video neke stvari, ali to je Luna radila namerno iz inata. Ali vidim Mensurovu potrebu da se petlja, znam da mu je to interesantno, ja ti predlažem, ako stvarno misliš da možeš da se igraš sa mnom, ne bih voleo da ti vežem mozak u čvor. Mnogi postupci su pokazali da si đilkoš, veći šmekeri su na selu, nego u gradu" rekao je Miljković, kom se Mensur u jednom trenutku uneo u lice, zbog čega je umalo došlo do sukoba.

Kurir.rs / M.M.

Kurir