DRAGANA IZNELA SVE DETALJE SNIMKA IZ EGIPTA: Mitrova otkrila sve o videu koji je dobila od Edisa, a na kojem je Zilha!

Dragana Mitar i Edis Fetić odlučili su da stave tačku na njihov odnos. Mitrova je potvrdila da joj je Edis slao video snimak iz Egipta.

"Taj snimak ne postoji", tvrdio je Edis.

"To je živa istina i mogu da se zakunem! Meni je dosta više laganja i pros*ravanja, u pitanju je klip iz Egipta, javlja mi se sa mora, gospođa mi maše, društvo mi maše, ja ne znam da li ona zna za taj snimak, ali sam ja to dobila sa njegovog telefona. Neki crnac je puštao muziku, išao je na more i poslao mi je snimak. On je mene uvukao u svoju bolest i u bolestan odnos, iz kog želim da izađem pod hitno! On je meni Pavle dva. Muka mi je više ispiranja mozga, da je on u pravu, da je on najbolji, možda svojoj ženi, meni nije! Uništio me je", odbrusila je Dragana.

"Evo, ja ću se složiti sa njom, sve što je rekla. Ja znam kakva je ona majka i kako je vaspitala dete, ne znam zašto se sada hvata za to, ona je sinoć pomenula taj snimak prvi put. Aman, taj snimak ne postoji, postoji milion snimaka sa mora, koji sam joj slao, jer su me pesme podsetile na nju. Ako je žena upala u kadar... ", kratko je rekao Edis.

"Ja sam jutros rekla da je Draganin najveći problem što se ona inati njemu, a sve ide po njoj. Mislim da ti više ovo ne treba, ili da staviš tačku na taj odnos. sve puca po Dragani, jer vidim da ovde mnogo pati... Meni je prebolesno, ja verujem Dragani za snimak i 100% mislim da je u pravu. Ali ona je dozvolila da uđe u taj bolestan odnos. Problem je što ona njega i dalje voli, ali najbolje bi bilo da se ona ovoga reši" dodala je Ana Korać.

