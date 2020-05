HAOS! DOŠLA SI DA ME UNIŠTIŠ! Luna URLALA na Anabelu, psovala joj mater, HISTERISALA, a Marko je izbacio iz KUĆE

Zadrugari su nastavili da osuđuju Lunu Đogani zbog ponašanja prema svojoj majci Anabeli Atijas, a onda se ona vratila uplakana iz sobe da se suoči sa njom.

foto: Printscreen

"Ponovo si prodala majku, sve narod vidi", govorio je Mića Luni. "Evo, monstruma, zbog koje majka plače. Ćerka monstrum, ti si je prodala", urlao je Đedović na Lunu. "Plače jer si ti rekao da sam nevaspitana ", uzvratila je Đoganijeva. "Ne, rekla je da si je ti oterala ružnim rečima",istakao je novinar.

foto: Printscreen

"Da li te nisam branila od neprijatelja. Šta sam dobila što sam te branila? Posvađala sam se sa svima zbog tebe", govorila je kroz suze Anabela.

"Ovakvi pe*eri me napadaju, ti si došla da me napraviš najgorom na svetu, da ne mogu da živim zbog tebe. Došla si da me uništiš, j*bem ti mater, Ne mogu na ulicu zbog tebe," urlala je Luna, neprestano joj psovajući, a Marko je morao da je izbaci iz kuće kako bi je smirio.

