MITROVA TU ISPADA MAJMUNICA, JER ĆE ON DA SE VRATI SVOJOJ ŽENI?! Ana Korać razvezala jezik, na sutra NE MISLI! (FOTO)

Ana Korać progovorila je o odnosu Dragane Mitar i Edisa Fetića kao nikada pre. Vrela crnka bila je toliko oštra, da ju je Mitrova u okviru "Pretresa nedelje" za crnim stolom "Zadruge" sve vreme ćutke slušala, pognute glave.

"Ja sam ubeđena da će se vratiti Zilhi, da je sa Draganom, jer mu je žao, ona ispada majmunica. A to što ona ima da iznese o njemu, ona je upućena u sve, to su stvari o njegovom braku, pomenule smo temu nasilje, ona je rekla da ne želi da priča o tome. A o braku sa Zilhom zna sve, i da zbog toga neće da priča. Ja sam joj rekla da se skloni odatle. Ako nije videla budućnost sa njim, trebala je odmah da se skloni od njega, jer se vidi da ga ona ne zanima više. Rekla je da kada su sedeli, da ju je stiskao, da ne priča, da ne govori. On je ušao ovde da bi se opravdao Zilhi, to je moje mišljenje", rekla je bez pardona Koraćeva, na koju se Mensur brzo nadovezao.

"U njihovim godinama, nema prostora za ovakvim nečim. Posle ovoga, nema šta da traži nazad, ovo je njegova životna greška", dodao je on.

foto: Printscreen

"Ana, kako komentarišeš, da Dragana kao neko ko ima predivno dete i porodicu, nema trunke samopoštovanja, ne liči više na sebe?" pitao je dalje voditelj.

"Ona je i prošle godine napravila grešku kada je ušao Pavle, nije brinula o sebi, isto se sada to dešava. Kada je ušla ovde, bila je prezgodna i tek sada je svesna šta se dogodilo", rekla je ona.

Edis je zatim počeo da priča o tome kako je u "Zadrugu" ušao kako bi se borio za Draganinu ljubav, ali je shvatio da je izgubio.

foto: Printscreen

"Ja sam ovde najveći gubitnik! Kad kažem da je misija završena, izrekao sam mnogo loših stvari. Nisam to trebao, ali mene to tišti, ne mogu sebi da pređem preko toga. Moja misija je bila da budemo zajedno, ona je radila nešto sa nekim kog voli", rekao je on.

foto: Printscreen

