BUM! KRISTIJAN POTPISAO UGOVOR ZA ZADRUGU 4! Dogovorili se o svim uslovima, ali se JEDNOG najviše boji! Evo i čega

Iako "Zadruga 3" još traje, produkcija uveliko vrši pregovore za sledeću, četvrtu sezonu koja će početi sa emitovanjem od septembra ove godine.

Uveliko se nagađa ko će biti učesnici nove sezone, ali ono što je sada već sigurno je to da će jedan od učesnika biti Kristijan Golubović!

Kristijan je potpisao ugovor.

"Očekujem zaista ono što nikada nije bilo do sada, na nekom većem nivou. Osećam i znam da će biti mnogo bolji takmičari i mnogo bolja priča, godine su prošle i zreliji smo i mi kao osobe i smatram da će ovo biti najbolji šou program koji je do sada viđen. Ne bih voleo da vidim neke devojke koje iritiraju moju suprugu zato što ona govori "Ideš opet tamo, pravićeš neke švalerske avanture", što nije tačno, to je sve šou biznis, ja sam pokušao da joj objasnim", rekao je Kristijan.

