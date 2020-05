MIRKO GAVRIĆ ULAZI U ZADRUGU! Razočaran je u Lunu, uskoro će joj sve SASUTI U LICE: Pokazaću joj ogledalo da se pogleda

U "Zadrugu" se vraća Mirko Gavrić, a evo ko ga je najviše razočarao.

"Testiran sam dva puta, nemam koronu. Pesma sa Ivanom je izašla, snimio sam ceo album, samo jedna pesma nije završena, ova sa Anabelom" rekao je Mirko.

foto: Printscreen/Youtube

"Ko te je razočarao?" pitala ga je Dušica.

"Ima ih nekoliko, nisam se oglašavao po tom pitanju, ali Milica Kemez, Luna Đogani, ali to ću njoj u lice. Rasla je uz mene, radio sam sa njom domaće, ovo što pokazuje u "Zadruzi 3", to nije Luna. Imam puno toga da joj kažem. Ne zanima me njena veza sa Markom, nisam se bavio tuđim odnosima. Pokazaću joj ogledalo da se pogleda" dodao je Gavrić.

Kurir.rs / M.M.

