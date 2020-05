NEK MI UDARE ZABRANU PRILASKA, SVI ĆE SE NAPOLJU DRUŽITI SA MNOM! Jelena Oplela po Luni, pa poručila: Ja sam ZALJUBLJENA

Jelena Pešić na početku ispričala da joj je mnogo krivo zbog raskida Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića, a onda oplela po Marku Miljkoviću i Luni Đogani.

"Najpozitivniji par su mi Ivana i Karić, a ostali parovi? Ko su ostali parovi, evo ti mi kaži. Meni su oni toliko skladni, i to kad zamere, to su tako neke sitnice, Stefan je video da ona gleda nekog. On se prema njoj postavio onako kako treba jedan muškarac, Ivana to prati, baš sam Ivani i rekla sinoć da sam ja jedina devojka koja može da igra sa njim, a da mi njegova devojka ne zameri. Između Marka i Lune nije izbilo zbog mene, ali dok su se svađali, ona je govorila da Marko misli nešto o meni. Da njihovi muškarci nisu sa mnom, samo zato što ja nisam htela, a da su mnogi hteli da budu sa mnom, one su toga svesne" rekla je Jelena i dodala:

"Ja sam sa Janjušem normalno pričala, sa Filipom sam pričala o Zadruzi... One prosto ne podnose moje prisustvo, ja sam rekla da mi udare zabranu prilaska muškarcima. Da li sam se ja nekome udvrala, to što njima prija da se druže sa mnom, to nije moj problem. Niko ništa nije bacio, ni muvanje, ni flert. Svi će se oni napolju družiti sa mnom! One mole da im se vrate, lome stakla, mislite da muškarci to vole? Ne vole! Muškarci vole kada si malo nedostižna! Mensura bih baš volela da smo napolju i Stefana, naravno. On srčano odreaguje, kad lupi, razvali vrata, ali ja to njemu opraštam, tek će on biti mušakrac na mestu. Maja je i dalje zaljubljena, ja nju ne branim, samo je razumem šta joj se dešava. Ona je zaljubljena, ali ona zna da joj otac zamera. I on se zaljubio, ja sam mislila da on ima i dalje emocije prema Ivani, ali ne, on je zaljubljen u Maju. Drvo, što me ne pitaš za mene. Ja sam zaljubljena, pusti mi pesmu ,,Živim da te volim". Ja sam zaljubljena, ali neću ništa, ja ću se skloniti sa strane. BIće mi teško, patiću sa strane, uz pesme, uz prijatelje, drugare. Što bi rekla: ,,Nisam ni metar od tebe.."a šta će tu biti, videćemo, nikad ne reci nikad i ne volim ono što je brzo, to je i kuso. Neću moći u septrembru da se vidimo, otvara se Sikter i ljubišanstvene su mi spremile haljinu" dodala je Pešićeva.

