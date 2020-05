ANABELA ŽELI DA NAROD MRZI GAGIJA! Nađa Đogani nikad žešće OPLELA po Atijasovoj: Ona psihički zlostavlja decu!

Pevač i kompozitor Mirko Gavrić je u rijalitiju „Zadruga” otkrio šokantne detalje iz braka Gagija i Anabele i ispričao kako je denser bivšu ženu tukao toliko da joj je razvalio vilicu, a da joj se od batina pomerio implant u grudima. O ovome ne prestaje da se priča, a Gagija su osudili i ukućani „Zadruge”, kao i celokupna javnost. Sa druge strane, Nađa Đogani je bez srama stala na stranu brata.

"Gagi mi nije ništa pričao, ali je i sam sada rekao da ga je malo preterao. Jeste je udario, a da joj je pomerio implant, nije tačno. Zašto nije otišla odmah kod doktora ako joj je pomerio? Mislilm da je trebalo da ode da ga vrati na mesto taj implant, ako se tako desilo. Mislim da laže. Mirko želi reklamu preko Gagija i Lune, jer mu pesma nije prošla i ušao je da se promoviše. Zašto je 15 godina ćutao? Ako mu je prijateljica rekla da nikome ne govori šta se desilo, njegova dužnost je bila da ide i da ga prijavi. Čemu sada ulazak u rijaliti i priča o tome, ako ne želi reklamu" pita se Nađa, i dodaje:

"Naravno da se Gagi pokajao. On je pričao da je napravio grešku, da se pokajao, da je tražio oproštaj od Anabele. I posle toga on je 10 narednih godina živeo s njom. Zašto je živela s njim ako joj nije odgovarao? Nije tačno da je živela zato što je morala. Nju niko nije na silu terao da živi s njim."

foto: Printscreen

Nađa smatra da je Anabela sklona histeričnim napadima, a da Gagi to nije mogao da gleda.

"Svi vide kako se ponaša u „Zadruzi”. Napada, histeriše, preskače preko stola, ispod kreveta... Tako je ceo život. Nju nije zanimalo da li je neko tu, da li je gost tu, nju je zanimalo samo da pravi histeriju. Prva je kretala sa napadima, gađanjima, udarcima... On nije mogao da sedi i gleda. Narod vidi ko je Anabela i šta je ona, a kada je nemoćna, pada na pod" naglašava Gagijeva sestra, i nastavlja:

"Anabela želi da narod mrzi Gagija, da ne bude samo ona Gordana, da ne bude zla majka, monstrum, već da sve prepiše Gagiju, ali to joj ne ide od ruke. Gagi nije nasrtao prvi, nije se pokazao kao nasilnik i on neće nasrnuti ni na koga ako ga ne dovedu do toga" ističe Nađa, dodajući da nikako ne opravdava nasilje.

foto: Damir Dervišagić

"Nikako. Ona laže da je porodica Gagija podržala. Nikada nije nikom pričala o tome i ja za to nisam znala. Nije mi ni Gagi pričao. On se stidi toga što je uradio. Ne znam zašto je sada pokrenula ovu priču, a ne ranije" priča Nađa, i otkriva šta je Anabela radila u prošlosti.

"Zašto ne priča šta je radila posle Gagija? Svašta je radila, varala muža, tukla, tukla decu. Ona psihički zlostavlja decu. Nezadovoljna je svojim životom, pa se bacila malo na Gagija. Gagi je živeo kod mene, bio je bez para, ali nikada nije bio nezadovoljan. Ona ne može da digne od sramote glavu šta je radila sa svojim životom" kaže Nađa, koja smatra da je Anabela kriva za Lunino sadašnje ponašanje.

"Blankica, dete od sedam godina, gleda njene histerije. Ako si pogrešila sa Lunom, hajde ispravi sa drugom decom. Ona je terala Ninu i Blankicu od kuće, a taj isti Gagi je čuvao dete koje ima s Andrejem. Dešavalo se da zove Gagija da odvede decu jer joj nije dobro, a on dovede i Blankicu kod mene. Ona se svađala sa mužem, pa tukla, pa joj nije bilo dobro. Ona je rođena histerična" kaže Nađa, i ističe da su problemi s Lunom počeli ulaskom u pubertet.

"Luna je brinula za Anabelu i Gagija i to šta rade, na nju nije uticao Gagi jer nije živeo sa njima."

