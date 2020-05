MILJKOVIĆ PODIVLJAO PA SKOČIO NA STO! Obezbeđenje ga držalo da ne RASTRGNE Lepog Miću! Luna URLALA! (VIDEO)

Luna Đogani tvrdila je pred krcatim crnim stolom "Zadruge" da je Lepi Mića nije uštinuo, a to je njenog dečka Marka Miljkovića dovelo do ludila.

"Zbog čega se nisi suprostavila Lepom Mići i zbog čega nije Anabela ustala da te brani, kao kada te brani do Marka?" glasilo je pitanje za Lunu koje je napravilo pakao usred rijaliti kuće.

"Mića i ja smo imali razne svađe, nikada me nije fizički napao. Ja sam njega stvarno gurnula, on se samo pridržao da ne padne, da li je on to uradio namerno, ili dok me je držao, to on zna, on kaže da nije namerno, ja mu verujem. Ja tu modricu nisam ni videla, Marko je video tu modricu. Ne bih o tome ništa ni pričala. Ja njega nisam trebala prva da gurnem, on je stariji čovek, mogla sam da ga povredim. Jeste, u tom trenutku sam osetila kao da me je uštinuo, ja sam rekla Marku, on je poludeo i eto", rekla je Luna.

"Kažeš da te je Mića uštinuo, što se buniš, kada ste Marko i ti prvi nasrnuli na njega?" glasilo je, zatim, pitanje.

"Ja sam samo htela da ih odvojim, prišla sam Mići i gurnula sam ga. Ja nisam njega udarila, samo sam ga jače udarila, on me je uhvatio za ruku. Nisam trebala to, žao mi je, u takvim situacijama se osećam nemoćno. Ne volim kada je Marko blizu u tim fizičkim obračunima. Ja reagujem malo burnije, time samo njemu još više otežavam", dodala je ona.

"Ja nisam ni na koga nasrnuo, to je bio deo moje glume, da mu pojasnim neke stvari da ne može da radi, ali sam se sklonio i otišao. A onda je on prilazio meni sve bliže i bliže. Ja neću da udarim starca, kad bih ga udario ne bi ustao. Kad te neko pridrži za ruku, to je jedno, ali kada te neko uštine, to ne može niko da mi kaže da nije namerno. Kad sam ga cimnuo ramenom? On se cima sam, on ima te fore i pravi frku, dolazi blizu i pravi veštačke frke", vikao je Miljković koliko je mogao, međutim kada je krenuo da zastrašuje pevača i nasrće flašom ka njemu obezbeđenje je moralo da reaguje.

"Ovaj gospodin je napao policajca, udario je Matoru i on poredi mene, koji sam napadnut od njega! E to je taj manipulator!" govorio je Mića.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir