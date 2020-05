MENSUR SAZNAO DA MINU NAPOLJU ČEKA DRUGI?! Proključao od ljubomore: Ispašće da izlazim sa VERENOM ŽENOM?! (FOTO)

Nakon turbulentne noći i razgovora sa majkom Ivanom, Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić ponovo su seli da popričaju o njihovom odnosu. Tom prilikom, on je započeo raspravu zbog izvesnog muškarca za kojeg je saznao da će da je čeka posle "Zadruge", jer mu ljubomora nije dala mira.

"Bilo je A, čini mi se. Sedi dole! Kad uđemo u kuću, onda. Ali negde nešto piše, neki incijal! Koga imaš koji te čekaju i podržavaju? Ona ti je posebno naglasila da znaš ko te čeka i podržava napolju! Dva puta se pominje on, a mi u vezi bili! Meni sada može da padne milion i jedna stvar na pamet šta mogu da pomislim", pričao je Mensur.

foto: Printscreen

"Taj čovek mene ne zanima! Ja sam spremna preko svega opet da pređem! Ti hiperbolizuješ te stvari", pravdala se Mina.

"Ja te ne teram na to! To su neke stvari koje moraju da se rasprave! Ma može da te ko god hoće, ne zanima me to! Druže, ja živim za osvetu!" odbrusio je Mensur, kojem je Mina zatim prebacivala razgovor sa Pešićevom.

Međutim, njega to nije ni taklo. Sve vreme je bio hladan.

"Ostaćemo kao prijatelji, mene su te stvari pogodile od tebe", dodala je Mina.

"Biće da izlazim sa verenom ženom! Za ovo ćeš mi ti platiti, za vrata, ljudi mi zubare doveli, ja im vrata razvalio..." komentarisao je Mensur.

"Meni je Boris rekao da vratim prsten, dala sam prsten kada je mama došla, to je bilo u januaru", rekla mu je Vrbaški.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

