BUKTI RAT IZMEĐU MENSURA I TARE! Ajdarpašić smatra da ga Simova MRZI pa joj poručio: Opet bi mi zabila NOŽ u leđa!

Bukti rat između Tare Simov i Mensura Ajdarpašića se nastavio, a on je zaključio da ga Tara mrzi.

foto: Printscreen/Youtube

"Tara Simov me mrzi. Ja sam čak pokušao da budem tvoj prijatelj, a ti si me izj*bala. Ne može ni Mensur očima da me vidi" rekao je Mensur.

"Ova priča, vidi se kome je stalo do plasmana" ubacio se Mateja.

"Ovako, isterane su sve nagrade. Ja sam rekla da bih volela da dobijem bilo koju nagradu, jer sam izgubila 33 honorara. Ja tebe nisam napadala" uzvratila je Tara.

"Da, rekla si da mi je brat ubica, da mi se majka bavi prostitucijom, samo da bi me diksvalifikovala zbog Vladimira" zamerio je Ajdarapašić.

"Ti si se posle toga družio sa njom" dobacio je Đukić.

"Da, i opet mi je zabila nož u leđa" nastavio je Mensur.

"Svi su ovde teški foliranti i š*pci. Anabeli svaka čast" rekao je Ajdarpašić.

"Ti se predstavljaš ovde kao žrtva, diskvalifikovao si nekoga, rascopao drugom glavu, na Matoru skočio... To ljude revoltira" ustao je Matijević.

"Da li sam vas pobedio sve i stavio u ranac?" pitao je Mensur.

"Još uvek nisi" uzvratili su Tara i Mensur.

"Ja ću da navedem ko treba da uzme prvo mesto. Dobra je duša. Čoveka koji mi lošu reč nije rekao. Što smo se našli, dobra je duša i kvalitetna duša. Ovo ne radim zbog imena. Jelena Pešić i on su osobe od kojih nisam osetio mržnju nikada. Stefan Karić je osoba koja treba da pobedi" zaključio je Ajdarpašić.

Kurir.rs / M.M.

