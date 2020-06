OTAC NE ŽELI DA ČUJE ZA MENE: Ermina se guši u SUZAMA, zna šta je čeka kad izađe! Donela je najbitniju ODLUKU! (VIDEO)

Ermina Pašović rasplakala se dok je gledala svoje uspomene u rijalitiju, a posebno ju je rastužio odnos sa ocem.

Ona je usput progovorila i o svom sinu.

"Kan je vezan za mene, kod oca neće da noći. Slika sa ocem, to me pogađa, znam kako je bilo, nikad tako neće biti. Ulazak mi neće oprostiti, branio mi je i da gledam rijaliti. Susret nam neće biti nikakav, jer se neće sresti sa mnom. Svako odgovara za svoje postupke, fali mi, otac mi je, ali znam da od toga nema ništa. On ima svoje ja. Moj otac nije dve godine pričao sa majkom, jer je došla na moju svadbu, a on nije za to. Kada se rodio Kan, tada se sve promenilo. Ja sam jedinica. Dobila sam i infomarciju od tetke da je tako kako mislim, ne želi da čuje za mene. Kad izađem, donela sam odluku, posvetiću se sinu", govorila je Ermina.

