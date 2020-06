MILJKOVIĆ DELIO PARE PO ZADRUZI, PA OTKRIO KO MU JE NA CRNOJ LISTI! Svetio se i levo i desno, Anabela proključala!

Marko Miljković krenuo je u raspodelu budžeta čim je bilo pročitano pismo koje to i najavljuje. Međutim, malo ko se nadao da će ovaj zadrugar iskoristiti priliku da se osveti pojedincima u baš tom trenutku.

Svaki svoj potez on je i objasnio.

"Luna mi je pri ruci, njoj ću prvi veliki. Tu je i Brendon, jedan mi je od boljih drugara, dobiće veliki. Janjuš, pripadnik kockarskog klana će dobiti veliki. Uvek je bio korektan prema meni. Ermina, sa njom imam odličnu konekciju, poštujemo se. Gagi i ja od početka nismo imali nijednu čarku. Nekoliko puta sam se izvinio za ponašanje prema Luni, imao sam i ja njemu nešto da kažem. On mi je sve zamerio na fin način. Ima maksimalno poštovanje kao Lunin tata. I Bori veliki, poštujem ga, i on je pripadnik kockarskog klana, to je naša borba protiv produkcije. Hvala što si i sa Erminom digao ručnu. Možda ću sebi uzeti veliki, videću. Sada ću da delim male", počeo je Marko, pa nastavio:

"Što se tiče malih, imam tu neku 'crnu listu'. To su ljudi koji su se mešali u moju vezu, psovali mi porodicu, radili mi najgore moguće. Sada ću da izdvojim nekoliko njih. To su ljudi koji su lagali, koji nemaju pravo da se mešaju u moje mišljenje. Osvetiću se tako što ću dati mali budžet. Đedović, Maja, Dragana, Mima, Gavrić, Lepi Mića, Ivana Šopić, Mensur, Mina. Ovo je bila "crna lista" mojih malih budžeta. A sada idemo na lajt varijantu, ljudi sa kojima se ne družim nešto specijalno. Vođe koje su mi dali male budžete, dobiće isto male. Mateja, Stefan Karić. Ivana Krunić dobiće mali, zato što... Znaš šta mi se ne sviđa kod tebe, dok si bila u vezi sa Banetom, više puta si rekla da nećeš da se družiš sa Orozovićem, jer tako kupuješ mir. A kada si se vratila, sve vreme si se družila sa Orozovićem, tako se ne kupuje mir. Videću kome još jedan mali, možda je Iva. Krenuću sa srednjim", govorio je on.

"Prvi srednji je Zorica Marković, pružili smo ruku pomirenja preko leta, to je ljudski. Nisam joj dao veliki, rešili smo sve, ali nije da provodimo vreme zajedno. Filip Đukić, on je moj drug, poznajem ga najviše, možda bi trebalo veliki da mu dam. Evo, daću mu ipak taj veliki koji sam sačuvao za sebe. To je taj koji sam čuvao. Tara isto srednji. Ne znam šta da kažem, ali imam lepo mišljenje o Tari. Ne znam da li ste slušali kada sam pričao, ko najviše zaslužuje moju diskvalifikaciju. To je Lunina mama. Digao sam ručnu. Daću joj srednji. Možda se mnogi pitate što je nisam stavio na crnu listu. Nisam je stavio na crnu listu jer je to jedina osoba koja ima pravo da se meša u moju vezu. A dao sam joj srednji jer je imala taj agresivan nastup na početku. Nije na mojoj crnoj listi, ali eto, srednji budžet", odlučio je Miljković.

"Ja neću podržati kockarski klan, već ću pušački. Puna sam keša, zaradila sam na Zadrugoviziji", uzbunila se Anabela, pa podelila svoj novac.

"Orozović isto srednji, uspeo je da se izdigne i dogura do kraja. Svaka čast. Ana srednji budžet, poznajem je dugo. Neka bude i u ovom slučaju osvetoljubivost. Milica srednji. Jelena Pešić srednji, jasno je zašto srednji. Imali smo dobru konekciju, hvala što poštuje mir između nas. Hvala što se ne petljaš, iako smo te mi upetljali. Hvala što se držiš po strani. Ivi ću ipak srednji. Jednostavno, bila je gostoprimljiva kada sam ušao. Edo, ipak mali budžet", zaključio je Marko Miljković.

