UHVATIO JE ZA RUKU I BACIO NA POD! Mirko otkrio šta je Gagi radio Luni: Đogani URLAO na ćerku što ga nije ODBRANILA!

Gagi Đogani je pravdao svoje nasilje, a Mirko Gavrić je ustao i rekao da je fizički nasrnuo na Lunu Đogani.

"Zakuni se u Ninu da sam slagala" poručila je Anabela.

"Neću u dete, ostavi je na miru. Bog je veliki" uzvratio je Gagi.

foto: Printscreen/Youtube

"Nini je sigurno lepo dok se svađate" zamerila je Luna.

Nisam je maltretirao, naš brak je bio savršen - istakao je Đogani.

Pre toga je pričao da mu je loš brak, da je zato bio sa mojim drugaricama, orgijao je po kući, snimao se - uzvratila je Anabela.

"Anabela, nemoj ja da progovorim. Ove p*derčine pričaju umesto tebe i Mirko je" zamerio je Gagi, a to je isprovociralo Mirka.

"Da li si bio nasilan prema Luni? Živeli ste u Maričkoj ulici, tada je bio aktuelan p*rno klip iz Hrvatske, gledao ga je pred Lunom. Ja sam ga opomenuo, on ju je uhvatio za ruku i bacio na pod. Mogu na poligrafu da to dokažem. Još jedna stvar koju je Luna ili potisnula ili zaboravila. Kada je Nina bila beba, čim bi se Luna javljala na telefon, on nije htela da priča sa njom, nego je govorio da da Ninu" otkrio je Gavrić.

"Ja se ne sećam da me je tata ikada udario" priznala je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"J*baću te u te debele naočare, svinjo d*bela silikonska. Imam dokaze da si p*derečina, rekli su mi da si p*šio k*rac. Imam i svedoka, Luna je to rekla" rekao je Gagi.

"Tokom pauze za reklame u emisiji "Pitanja gledalaca", Gagi Đogani počeo je da urla na Lunu Đogani, što ga nije bolje odbranila od reči Mirka Gavrića.

"Kako možeš da kažeš da se ne sećaš? Ostavljaš prostora da ljudi sumnjaju. Mirko te je uvukao" zamerao je Gagi.

"Ti si sve ovo napravio, da umeš da progutaš... Ti ustaješ: "Ped*rčino"... Naravno da si ga umešao" uzvratila je Luna.

Kad me dira za decu, sve ću da koristim. A ti pričaš: "Ne sećaš se". Ja glas na vaš ne dižem, a ne daj Bože da vas pipnem - nastavio je Đogani.

Da si pametan, ti bi ovu priču zaustavio, ali ti hoćeš još. Nisi u pravu, ništa ne pričaš kako treba, sve radiš pogrešno - istakla je Luna.

