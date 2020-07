DETE PLAČE, A ON SE SMEJE! Anabela kivna na Marka, nikad mu nije OPROSTILA OVO! A onda ovako pričala o Gagiju (VIDEO)

Anabela Atijas je istakla da Miljkoviću nikada nije oprostila što je ostavio Lunu u finalnoj noći "Zadruge 2" kada je Đoganijeva i odnela pobedu.

foto: Printscreen

"Ja osetim kada treba da odem, takva sam. Najviše bih volela da ih vidim sve na okupu. U prvu Zadrugu svi smo došli po nju (Lunu), posle Zadruge dva je bilo rasulo. Bio i Gagi, seo tamo s Markovom majkom. Dete plače, on (Gagi) se smeje. Luna ga pita: "Zašto si me ostavio na dan finala", Marko je gleda onako ponižavajući: "Luna neću da pričam, ostavi me". I posle sedam dana: "Nja, nja, nja", ma hajde molim te" rekla je Anabela.

"Zamisli da ja kažem: "Zahvaljujući Andreju Gagi je ovako danas lep, danas izgledamo kao porodica" i on to okrene. Kako to prevrne tako kako hoće?" rekla je Anabela u nastavku.

"Seljačka posla, iskompleksirano seljače" dodao je Marko.

"I napadne me na to. Znaš šta je on meni govorio: "Sram te bilo, ti mene hoćeš da poniziš kako ne znam da se obučem" pričala je Anabela.

"Ne zna da priča, a kamoli da se obuče" rekao je Đedović.

"Ma nije to, nego što mi je svašta rekao" dodala je Anabela.

"A to zna da potrefi, kad treba da vređa, sve zna" dodao je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir