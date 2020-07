FOTKA SA FILIPOVIM TATOM IZAZVALA POMETNJU! Svi upozoravaju Đukića da Iva voli STARIJE, a evo šta on na to KAŽE! HIT!

Iva Grgurić je bila na stubu srama zbog svog priznanja da je zbog novca bila sa starijim muškarcem, Marijanom Šarićem.

Mnogi su se šalili njen račun zbog toga, a posebno kada je objavila fotografiju na društvenim mrežama sa ocem svog sadašnjeg dečka Zoranom Đukićem. Filipa su tada prozivali da će Iva biti sa njegovim ocem, zbog skandalozne priče koju je otkrila u rijalitiju.

foto: Printscreen

"Pokušavam svima da odgovorim. Videla sam da je Đedović komentarisao Filipovog oca Zorana i mene, samo loši ljudi tako nešto mogu da napišu, to je zlo i gadi mi se to", rekla je Iva, a Filip je tek šokiran:

foto: Printscreen

"Meni je to baš katastrofa, da upliću mog ćaleta u te priče. Ja na to nisam odgovarao, ne interesuje me. Uplitanje roditelja je katastrofa, to je njegov obraz. Za mene se rijaliti završio."

foto: Printscreen

