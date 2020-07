LUNINI FANOVI SU MI PRETILI I PRIČALI DA MI JE PECA USTVARI SIN: Pešićeva šokirala, a ovo je istina o odnosu s Markom!

Jelena Pešić govorila je o Marku Miljkoviću, pa pomenula šta joj se dešava zboh druženja sa njim.

Luni Đogani je na početku smetalo druženje Marka i Jelene, jer je mislila da između njih postoji nešto više.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

"Ja sam se Marku dopala i to tvrdim, kao osoba sa kojom on može da bude blizak. Ja sam rekla, kapiram, da su gledaoci mogli da nas posmatraju da idemo jedno uz drugo, ali ja u prisustvu Marka ne osećam. Ja tvrdim da je Marko do samog kraja mene gotivio. I da je taj napad koji je bio je bez razloga, izgledalo je kao da se muči da me napadne. Postoji klip gde on mene jednom zagrli. Mi smo imali najnormalnije priče i nije moglo da ode na stranu veze. Kada je on ušao, kada su me pitali kako ga posmatram, ja sam rekla da je on Lunin dečko. To što su se oni bili posvađali, meni to ništa nije značilo. Da sam osetila nešto da bi se desilo, ne, samo me je jako poštovao i gotivio je mene za stolom, samo ovo na samom kraju mi je zasmetalo što se onako poneo! Da nije bilo cele te priče, Marko i ja bi ostali drugari", rekla je ona, pa progovorila o pretnjama:

"Dobijala sam razne pretnje, a ja Lunu nisam povredila i uvredila, isto tako i Luna nije rekla ništa ružno za mene. Luna i Marko su zajedno, imaju svoj život, ja ne znam šta je sa njima. Pretili su mi i pisali najgnusnije uvrede. Pisali su mi kako mi je Peca sin, a ne brat. To su strašne stvari. Znam da su to Lunini fanovi, jer je kraj poruke: 'Ne možeš ti našu Lunu.' Lunu do suza nikada nisam dovela, o njoj ni danas nemam ništa loše da kažem. Moji fanovi su najdivnija stvorenja, sve je pristojno, ili ne obraćamo pažnju na uvrede, ali bilo mi je strašno. Luna je rekla da je pogrešila što je nas tako videla, ona mi nije zamerila, rastale smo se kao dve normalne, pristojne osobe. Nije mi jasno."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir