MAJA I JANJUŠ SE LJUBILI NA SPLAVU?! Bivši ljubavnici priznali sve o AFERI posle RIJALITIJA! Marko iskreno o ŽENI ENI!

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković našli su se na istom mestu, pa su progovorili o svom odnosu.

Maja je kroz smeh govorila kako se više ne viđa sa bivšim ljubavnikom, ali da ga je srela u jednom izlasku.

"Niti se viđamo, niti se čujemo, nema potrebe da se vraćamo na to, meni je čak i smešno. Desilo se to da sam se videla sa Draganom, a ona posle sa Janjušem, ja sam sedela sa tatom u kafiću, nismo bili zajedno. Apsolutno demantujem to, nisam upoznala ni njegovu ćerku. Ja sam slobodna devojka, sa Janjušem sam se srela i nemamo nikakvu komunikaciju, javili smo se jedno drugom. Nije mi bilo prijatno", rekla je Maja.

foto: Damir Dervišagić

Janjuša su pitali da li se pomirio sa ženom Enom, a on nije želeo da da konkretan odgovor.

"Izbegavam temu porodice, oni nemaju veze sa ovim kako se meni to desilo. ne želim da im otežavam, situacija je ista kao što je bila. Žena i ja ne živimo zajedno, sve vreme provodim sa svojom ćerkom, jedino to me čini srećnim, kao i sa svojim drugovima", kazao je Janjuš.

"Ne mogu da kažem da je ljubav nestala, ali kada shvatite da nije vredno, da druga strana nije sebe dala, nema potrebe da se nastavlja ta priča. Zadnji put smo se videli kada smo se posvađali", dobacila je Maja.

foto: Printscreen

Pričalo se da su se Maja i Janjuš ljubili na splavu gde su bili, ali su oni to demantovali.

