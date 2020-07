NOVI DETALJI TUČE MATORE I SANJINOG BIVŠEG! Izvukao je iz taksija, opalio ŠAMARČINU, a onda je ovaj KOŠARKAŠ uleteo

Jovana Tomić Matora ispričala je do detalja kako je izgledao sukob sa bivšim dečkom Sanje Stanković.

- Mogu da demantujem, da nisam pretučena. Došlo je do fizičkog obračuna. Ja jesam rekla da je taj lik nebitan, opsovala sam. On je nju najviše povredio u životu, i pod adrenalinom, sam rekla svašta kad mi je Luna prenela u Zadruzi da je viđen sa Sanjom. Ružno je da me neko izvuče iz taksija i olupa. Mnogo je ružno da dođeš u restoran u kom ja jedem svaki dan, da me izvučeš iz taksija. Na ručku sam bila sa Šopićkom i njenom drugaricom. Nisam znala da je on u restoranu. Osećala sam se loše. Zvala sam taksi, i taman kad sam ušla, on je prišao i krenuo da me izvlači. Izvukao me za ruku, otvorio vrata od taksija, izvukao me i lupio mi šamar. Posle sam ja krenula na njega, mi smo krenuli da se koškamo. Bio je tu dečko koji jede svaki dan tu, koji je sprečio dalji incident. Ispostavilo se da je to Ratko Varda. Niko me nije napao za šest godina koliko sam u rijalitiju. Ja mogu da se pobijem, ali ne mogu da vratim kao muškarac. Bilo je neprijatno i odvratno - govorila je Matora u emisiji Narod pita.

foto: Profimdeia

- Tada kad mi je lupio šamar, pitao me je "Znaš ti ko sam ja", ja nisam odmah prepoznala. Viđala sam ga samo na Sanjinim slikama. Opsovala sam, rekla sam ružne reči. Ja se sada izvinjavam, ali da se desi ovakva stvar. Zamerila sam Šopićki što se oglasila, što se mene tiče taj konflikt je završen. Ja sam Sanju nazvala i bila sam uznemirena, htela sam i da je blokiram. Sanja je došla ispred moje zgrade. Moji roditelji su se prepali, mislili su da sam na urgentnom. Ja im se nisam javljala, jer to je trajalo nekih sat, sat i po vremena - rekla je Matora.

foto: Printscreen

