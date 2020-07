ISPLIVALE MRAČNE TAJNE PORODICE ĐOGANI! Gagi nije poslao Luni ČESTITKU, a fanovi je se odrekli zbog OVOG! ŠOK!

Izvesna Marija, jedna od vodećih podrški Lune Đogani, koja je bila, kako je tvrdila jedan od glavnih organizatora njenog rođendana u Zadruzi 2, otkrila sve detalje o kojima se dugo pričalo.

- Nemam pitanja, imam konstataciju i zapažanja. Ja sam mu bila podrška, ali nakon njegovog izlaska iz Zadruge 2, ja sam Luni pružila podršku - pričala je Marija.

- Da, Maki, pričaj onako kako se desilo, organizovala si joj rođendan, slala pisma - ubacio se Mirko.

- To što nekome ne odgovara to što je on pričao, to je druga stvar. Ne radi se o tome da li je Anabela ispravno postupila u odgajanju Lune ili ne, ona je roditelj i mora da se poštuje majka. Ja ne zalazim u njen izbor momaka, ali roditelji moraju da se poštuju, to je osnovna stvar koju joj ja mogu zameriti. Ona je tražila od mene da se ruše Instagram stranice koje su bile protiv nje. Gospodin Šojić (Marko Miljković) je rekao da je najbolji rođendan sa Lunom njen rođendan u Zadruzi 2, u to smo učestvovali mnogi i finansijski i sve. Čestitke od porodice su bile u crnoj kesi, Gagi nije ni napisao čestitku. Mi smo kao karavan stigli sa pet vozila i transportnih kola. Gagi je zaboravio, ali je slikao i na svom profilu je okačio čestitku koja su napisala deca ometena u razvoju i napisao da je to njegova čestitka. Ja mogu da nabrojim pet fan stranica koje su se odrekle Lune i prešle na stranu Anabele. Kada je Marko krenuo psihički da je maltretira, ja sam prestala da ih podržavam, ali ako je njoj super, onda je meni još bolje - dodala je Marija.

