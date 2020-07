LUNA JE SPREMNA DA PRODA MAJKU I OCA! NIKAD SE NEĆEMO POMIRITI: Bivši prijatelj odustao od Đoganijeve, pomenuo i SLOBU!

Mirko Gavrić progovorio je o odnosu sa Lunom Đogani u koju je veoma razočaran.

On je otkrio da se nikada neće pomiriti sa Lunom.

Sa Lunom nisam u kontaktu, niti ću biti. Ja sam neko ko 37 godina dajem ljudima šansu i priliku, svako je čovek i ume da pogreši, ali kada je neko drzak i bezobrazan i zaboravi šta je neko uradio - odgovaram na isti način. Devojka me više ne zanima, kada sam čuo da za nju ništa nisam uradio bio sam šokiran. Nisam ja taj koji se odrekao nje, već se ona odrekla mene. Ovaj put bez prilike i šanse da bilo šta može da se nastavi. Bio bih najsrećniji da Luna i Anabela budu u normalnim odnosima, žrtvovao bih odnos sa Anabelom", rekao je Mirko u "Narod pita" i dodao:

"Jednom za svagda mora da se zna kada kraj i tačka i kada je dosta. Uvukoše me u priču sa kojom nisam imao veze, baš ću ja da smuvam neke ljudi na mojoj svadbi, to su budalaštine, pa mi natovare etiketu da se meni sviđa Sloba. Ako si spreman da prodaš rođenu majku i oca, koje normalno dete će to uraditi?"

