UŽIVO LOMILA ČAŠE, POLIVALA SVE ŽIVO: Oglasila se Tara Simov posle brutalne tuče i evo šta je rekla u svoju odbranu

Pošto je u emisiji nastao potpuni haos u studiju između Miće i Tare, gde su se polivali, la etele su stolice i sve po studiju, sad se oglasila zadrugarka.

Taru je posebno razbesnelo kada je Mića uvredio ljude koji su glasali za nju, pa je prva krenula na njega, a ovim povodom oglasila se i na društvenoj mreži Instagram.

- Moju podršku niko neće nazivati ''bolesnicima'' i mene niko ne može da psuje, dok mi otac i majka gledaju TV! Branim sebe i braniću sebe zauvek! To je to - poručila je Tara putem Instagrama i jasno stavila do znanja da se nije pokajala zbog sinoćnjeg haosa pred kamerama.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir