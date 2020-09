MARIJA KULIĆ PRVI PUT U RIJALITI UŠLA BEZ MILJANE I RASPLAKALA SE: Ponovo se KOCKA, moraću ja da obezbeđujem ŽELJKA!

Marija Kulić ušla je u rijaliti prvi put bez ćerke Miljane Kulić, a na samom početku se rasplakala.

Miljanina majka lila je suze na otvaranju "Zadruge 4", pa je otkrila i šta je Miljana uradila.

foto: Printscreen

"Miljana i ja prvi put ulazimo posebno, ona je sa Zolom, čak smo bile u posebnim hotelima. Ona je dete ostavila nama, bilo je sa nama na letovanju u Albaniji, nije mogla da krene jer Zola nema pasoš. Osećam se kao najgora, ja se stidim njene sramote, a dete je zlatno. Pokušavala sam na sve načine da je zadržim, da popravi liniju, da se pokrene", rekla je Marija kroz suze.

"Ponovo se kocka sa njim, prevarila je producente i otišla u kazino. Rekla je da nema cigarete. Našli su je, ona ide, on za njom. Svađala sam se sa njima, ali on je rekao da je ona htela. Miljana se toliko promenila da nemam reči da kažem, kako komentarišem ostale, tako ću sada i nju. Da napuštam rijaliti - ni slučajno, imam tri ćerke, a izgleda da ću morati da obezbeđujem i Željka... Da li je omađijana to se isto pitam", nastavila je Kulićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir