MONIKA HORVAT PRIZNALA MILJANI STRAŠAN DETALJ IZ PROŠLOSTI: Tukao me je, ali ne želim da budem ŽRTVA!

Nakon žustre rasprave sa Filipom Carom, Monika Horvat otvorila je dušu Miljani Kulić.

"Je l' se tebi desilo nešto kao Ivi? Sviđa li ti se Vladimir?", upitala je Miljana Moniku.

"Ne, ne, taman posla. Vladimir mi je zgodan muškarac", rekla je Monika.

"Je l' te tukao momak, šta se desilo?", pitala je Miljana.

"Da, ali teško mi je da o tome pričam. To su loše i ružne stvari. Sakupljala sam se godinama, da budem jaka. Ne želim biti žrtva. Filip me morao štititi, zna šta mi se desilo. mala sam dve loše veze, srozali su me, ubili su mi samopouzdanje", rekla je Monika.

foto: Printscreen

