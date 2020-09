MRVIO KOSTI, MUČIO ONE KOJI SU PRETILI, ZAKUCAO EKSER POD NOKAT: Kristijan Golubović izneo JEZIVE detalje iz prošlosti!

Kristijan Golubović otkrio je skandalozne detalje iz prošlosti.

"Imao sam podrum koji mi je deda ostavio. Upravo tu sam dovodio propale narkomane koji su mi pretili", kaže žestok momak, koji je zbog droge i robijao, a potom je detaljno ispričao kako je mučio jednog muškarca:

"Vezao sam ga, nas sedmorica smo ga okrižili i maltretirali. On je tu morao da piški i kaki. Dešavalo se da uzmem ekser, pa mu zakucam pod nokat na nozi i ostavim tako deset sati da se malo opameti. Znam da to nije lepo, ali bilo je takvo vreme i svašta smo radili."

Tu se nije zaustavio, već se pohvalio i kako je ljudima čekićem mrvio kosti.

"Bio sam svedok 300 ubistava, ali sam i sam izbo jednog čoveka. One koji su pokušali da udare na mene tukao sam čime stignem. Sećam se da sam jednog i čekićem udarao i mrvio mu kosti. Jednom kad sam ošamario čoveka, on je sutradan došao i spucao me sa 20 metaka. Preživeo sam, a sledeći put sam morao da razmislim da li da mu lupim šamar ili da mu pucam u noge. Tako je kod mene - ko me dira, mora da bude svestan da će da snosi posledice", zapretio je Kristijan.

