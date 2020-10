OBRUKAO SI SEBE I SINA, VIŠE NEĆEŠ VIDETI NI MENE, NI NJEGA! Nadžeda se obratila Tomi, neće mu OPROSTITI ljubljenje sa cimerkama!

Pre nekoliko noći Toma Panić je u žaru igre "Masne fote" poljubio dve zadrugarke - Aleksandru Nikolić i Paulu Hublin, a njegova nevenčana supruga Nadežda Biljić je to veoma teško podnela.

Nadežda se putem svog Instagrama oglasila i zapretila Tomi da je više neće videti i nju, ni njihovog sina Longa kojeg su dobili u aprilu ove godine.

"Obrukao si sebe i sina zato više ni mene ni njega nećeš videti. Sad me blati, zabole me i nisi za bolje nego za k*rve to i jeste tvoj nivo", napisala je Nadežda na Instagramu uz vest o Tominoj javnoj preljubi.

Kurir.rs/I.B.

