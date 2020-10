NEMOĆNA SAM! HOĆU KUĆI: Rijaliti misica uplašila se da je IZGUBILA DEČKA, pa se gušila od PLAČA! Mića je TEŠI! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević je odmah po ulasku u rijaliti zapala za oko Vladimiru Tomoviću, koji joj se udvarao i pokazao veliku naklonost prema njoj.

Ljubisavljevićeva nije prihvatila njegovo udvaranje, jer napolju ima dečka koga voli i sa kojim živi. Ipak, mnogi ukućani su primetili da Jovana iako to ne želi da kaže, nesvesno pokazuje da je Tomović zanima. Čitava ova situacija dovela je do toga da ju je dečko navodno otpatio na Instagramu, što je Jovana veoma teško je to podnela.

foto: Pritnscreen

"Hoću kući! Ništa nisam uradila!", plakala je Jovana i govorila.

"Boli te ku*ac! Nemoćna si sada, dečko te otpratio i pomiri se sa tim. Možda je samo njegova trenutna ljutnja", tešio je Mića.

"Ne dopire mi do mozga! Znači, bio je jak dogovor, dok ne dođe do poljupca, kreveta, nešto... Nije mi jasno sada, nemoćna sam Mićko", nastavila je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir