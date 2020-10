RIJALITI MISICI VEZA U KRIZI ZBOG TOMOVIĆA?! Svako jutro donosi joj doručak, a Jovana se odlučila na DRASTIČAN KORAK! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević i Sanja Stanković su sedele na garnituri i razgovarale o Jovaninom odnosu sa Vladimirom Tomovićem. Sanja je objasnila Jovani da mora da prekine svaku komunikaciju sa Vladimirom jer ljudima daje povod za sumnju.

"Ja ne znam kako da se distanciram od njega. On me pita da se skloni od mene, ja mu kažem da, on kaže neću. Svako jutro mi donosi doručak", rekla je Jovana.

foto: Printscreen

"Moraš da zaustaviš to njegovo ponašanje, jer ako mu dozvoljavaš još više će se pričati", rekla je Sanja.

"Ja ne znam šta još da mu kažem, ja sam ušla kao zauzeta devojaka, takva i izlazim. Ne zaima me, prekinuću odnos sa njim!", rekla je Jovana.

